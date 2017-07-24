Пекин, 24 июля, 2017, 08:56 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, по состоянию на 24 июля паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,7410 юаня за доллар. Таким образом, в первый рабочий день 31 недели национальная валюта КНР укрепилась еще на 5 базисных пунктов.

David Dennis Китайский юань

В Пекине отмечают, что укрепление юаня связано с финансовой активностью третьих стран. Напомним, незначительное укрепление национальной валюты, зарегистрированное 24 июля, произошло вскоре резкого скачка юаня 19 июля, когда китайская валюта всего за один день укрепилась на 160 базисных пунктов, пишет «Синьхуа».

Укрепление национальной валюты произошло на фоне обнародования экономических показателей КНР за первое полугодие 2017 года. Главное таможенное управление КНР сообщило о увеличении внешнеторгового оборота, в то время как Национальное статистическое бюро КНР заявило о росте ВВП на 6,9%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 19 июля паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,7451 юаня за доллар.