Барнаул, 24 июля, 2017, 06:18 — ИА Регнум. После затяжных проливных дождей с грозами и градом на Алтай возвращается аномально жаркая погода: с 24 по 28 июля в южных районах края максимальная температура воздуха составит плюс 29−34˚С. Об этом сегодня, 24 июля, сообщают специалисты МЧС России.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайский край. Горный Чарыш

Спасатели напоминают, что жаркая и ветреная погода может поспособствовать увеличению числа очагов и площадей природных пожаров.

«Ответственным ведомствам важно своевременно предпринять меры, чтобы не допустить распространения огня на населённые пункты, линии ЛЭП, объекты связи, задымления трасс федерального и местного значения. Муниципальным властям и органам местного самоуправления следует усилить контроль подведомственных территорий для предотвращения пожаров, активизировать разъяснительную работу с населением, активно используя ресурс сельских старост, межведомственных профилактических групп и полномочия надзорных служб», — подчеркнули в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Как уже сообщало ИА REGNUM, дожди и грозы пришли на Алтай в начале июля.