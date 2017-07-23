Юхнов, Калужская область, 23 июля, 2017, 17:41 — ИА Регнум. Памятный знак в честь участников локальных войн и военных конфликтов торжественно открыли в городе Юхнове Калужской области, сообщает 23 июля корреспондент ИА REGNUM. Свой воинский долг в горячих точках России и за ее пределами достойно исполнили 140 уроженцев юхновской земле. Трое из них погибли.

Николай Корсаков Памятный знак в честь участников локальных войн и военных конфликтов в Юхнове

В честь ратного подвига юхновчан, в новом сквере под сенью кленов горожане и установили Почетный знак.

По словам главы администрации Юхновского района Марины Ковалевой, средства на благое дело собирали всем миром. На субботниках вместе трудились сотрудники местной полиции и администрации. На изготовлении Почетного знака и обустройство прилегающей территории не было потрачено бюджетных средств, а предприниматель Леонид Волчинский узнав, что на изготовлении Памятного знака собраны «народные» деньги, постарался минимизировать затраты.

На церемонию открытия Памятного знака собралось немало гостей. Среди них — участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Юхновского района, бывший член Военного совета — начальник Политического управления Сухопутных войск, генерал-полковник в отставке Михаил Попков и ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе генерал — майор Владимир Устинов.

За большую работу по увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны, патриотическому воспитанию молодежи заместитель министра труда и социальной защиты области Татьяна Романова вручила юбилейную медаль Калужской области «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945гг» генерал-полковнику в отставке Михаилу Попкову, главе администрации Елене Мочаловой и директору Климовской школы Татьяне Мартынюк.

Бойцы калужского СОБРа прошли торжественным маршам, держа равнение на обелиск. Затес состоялись показательные выступления по рукопашному бою.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свыше 100 мемориалов Калужской области попали в проект «Карта Памяти». На карте можно найти монумент «Военным медицинским работникам-женщинам за их героический труд и ратные подвиги в войне 1941−1945 гг.», Братскую могилу советских воинов, погибших в бою за город Людиново, монумент «Родина-мать» в Малоярославце и другие памятники, отражающие события историю страны.

Идея проекта «Карта Памяти» в том, что каждый ученик, учитель, класс, команда или школа имеют возможность рассказать о памятниках на территории своей малой родины школьникам всей страны: сфотографировать памятник, посвященный событиям и героям Великой Отечественной войны, и разместить фотографии на официальном сайте проекта, сопроводив их описанием, историей или сочинением. Таким образом, на основе присланных материалов сложилась общая карта памятников военного и послевоенного времени. В основе проекта лежит идея общего дела, когда каждый школьник России может внести свой вклад и увидеть результат на карте.