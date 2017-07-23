Москва, 23 июля, 2017, 17:13 — ИА Регнум. В министерстве культуры РФ нашли решение проблемы с двойной оплатой за обучение, которую в ходе недавнего общения с Владимиром Путиным озвучила Ученица Центральной музыкальной школы при Московской консерватории Мария Андреева. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает официальный сайт ведомства.

Министерство культуры РФ Фрагмент программы «Недетский разговор с Владимиром Путиным»

«Вопрос Марии, безусловно, подтолкнул к ускорению решения проблемы, связанной с тем, что многие одаренные дети в музыкальных училищах хотят освоить две специальности. Министерство культуры взяло этот вопрос на контроль и мы вместе с экспертным сообществом разработаем механизм, который позволит осваивать две специальности, но в тоже время не будет противоречить действующему законодательству в сфере образования», — заявил замдиректора Департамента науки и образования Минкультуры России Святослав Голубенко.

Он также напомнил, что в настоящее время допускается возможность обучаться бесплатно только по одной специальности в рамках одного уровня образования, например, среднего профессионального образования или высшего (в том числе, при одновременном освоении двух программ). Говоря о вопросе, который прозвучал во время общения главы государства с воспитанниками «Сириуса», он подчеркнул, что в Центральной музыкальной школе он поднимался в конце учебного года и решение фактически было найдено.

«Мы понимаем, что платить за одни и те же уроки — абсурдно, поэтому прорабатывали эту ситуацию в конце учебного года и фактически решили её», — со своей стороны рассказал директор Центральной музыкальной школы при Московской консерватории Валерий Пясецкий.

По его словам, решение проблемы может быть найдено через выплату ученице гранта или персональной стипендии. Из этих денег и можно будет оплатить уроки по второй специальности.

«Часы по специальности фортепиано — это не такие большие деньги, поэтому мы в любом случае найдем решение», — подчеркнул Валерий Пясецкий.

Замдиректора департамента полагает, что ситуация, когда учащиеся хотят обучаться на двух специальностях, наиболее характерна именно для училищ, реализующих специальности в сфере музыкального искусства.

«Нужно понимать, что учреждение, принимая решение об обучении одаренного учащегося по второй специальности, с одной стороны, дает ему возможность профессионально самоопределиться с точки зрения последующего обучения в вузе, а с другой — берет на себя ответственность за обеспечение «контроля качества» его подготовки. Поэтому мы должны определить механизм выделения гранта и перечень федеральных образовательных учреждений, гарантирующих качество подготовки ребенка по двум специальностям», — отметил Святослав Голубенко.

Также, по его мнению, при учреждении грантовой поддержки, талантливых детей, которым может быть предоставлено право освоения второй специальности, должна отбирать специально созданная экспертная комиссия.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе общения с Владимиром Путиным студентка Мария пояснила, что учится в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории одновременно на двух специальностях — скрипке и фортепьяно. Она рассказала, что на скрипке она учится за счет бюджета, а вот чтобы получить диплом и по фортепьяно — приходится полностью платить за все предметы, хотя почти все они, кроме специальности, совпадают с первым направлением. Маша спросила, можно ли разрешить одновременно учиться на нескольких инструментах, оплачивая только те предметы, которые не совпадают.

«Я думаю, что ваш случай эксклюзивный, не массовый, и исключение точно можно сделать. Мы это сделаем», — обещал президент.

Напомним, 21 июля 2017 года Владимир Путин ответил на вопросы воспитанников образовательного центра для одаренных детей «Сириус».