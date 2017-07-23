Сретенск, Забайкальский край, 23 июля, 2017, 18:51 — ИА Регнум. В Сретенском районе обострилась «земельная война» между крупным предпринимателем и местными казаками. Каким-то непостижимым образом сельскохозяйственные угодья, которые местные жители многие годы считали своими, оказались сданными в аренду на длительный срок. Это выяснилось при оформлении права собственности. Историей заинтересовались правоохранительные органы. Подробности сообщает «Комментатор».

Николай Гордеев Забайкальский край. Окрестности Сретенска Долина речки Матакан

Николай Гордеев Забайкалье Сретенск. Вид на Матакан и поселок Кокуй

"Два раза им отказали в регистрации земель по причинам, больше похожим на плевки в лицо людям, пытающимся заняться сельским хозяйством на своих землях. А в результате служба Росреестра и вовсе втихушку закрепила эти земли за предпринимателем Нагелем в срок до 2066 года (как и по китайскому договору — на 49 лет)», — отмечает издание.

Как пояснил ИА REGNUM временно исполняющий обязанности редактора портала «Комментатор» Борис Ветров, казаки раньше Нагеля хотели оформить в собственность эти земли, но работу с их документами умышленно затягивали на уровне районной администрации и Росреестра, тогда как Нагелю оформили все в один день.

Николай Гордеев Забайкалье Сретенск. Вид поселка Матакан

«Нагель строит колхозы — гиганты для выращивания рапса с дальнейшим эскортом в Китай, а казакам отказывают в регистрации права собственности», — отметил Борис Ветров.

Из статьи, опубликованной «Комментатором» по этой проблеме, следует также, что попытки отчуждения земли в Сретенском районе были и ранее.

«Сопровождала их в этом местная администрация во главе с Петровым (экс-глава Сретенского района — «К»). Но сретенцы свои наделы китайцам не отдали. Китайцам пришлось ретироваться. Однако беда на этом не отступила. Вслед за китайцами на те же земли начало претендовать ООО «Госплемхоз» в лице Валерия Нагеля. К всеобщему удивлению, он в качестве коммерческого предложения предоставил практически в точности скопированный договор намерений, который до него предоставляли в администрацию китайцы. Началась новая война», — отмечено в статье «Комментатора».

Николай Гордеев Забайкалье Сретенск. Вид на городок бывшего гарнизона

Известно, что теперь казаки намерены добиться признания незаконным отказа Росреестра регистрировать земли в их собственность. С этой целью они написали два заявления ФСБ и подготовили сход жителей для составления двух протоколов.

Между тем, к действиям Валерия Нагеля, судя по комментариям к статье, сами жители Сретенского района относятся по-разному: «Валерий Нагель дает работу людям, поднимает земли и развивает производство. < …> Валерий это человек будущего Забайкалье»; «Интересно — где этих казаков носило почти 30 лет?», — пишут комментаторы.

Николай Гордеев Забайкалье. Станция Сретенск

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года земельные аферы подвели под суд бывшего главу Новокубанского района Романа Архипова (Краснодарский край). В суде доказано, что Архипов замешан в махинациях по незаконному отчуждению земельных участков.

Николай Гордеев Забайкальский край. Сретенский район На подступах к селу Алия

Еще будучи главой Новокубанского района, чиновник изменил категорию земельного участка площадью более 10 тыс. кв. метров, расположенного вдоль федеральной трассы «Кавказ» в районе хутора Большевик, из земель «промышленности» на земли «населенных пунктов» и в марте 2012 года предоставил его в собственность аффилированному лицу.