Калуга, 23 июля, 2017, 13:43 — ИА Регнум. Первый в России обвинительный приговор по уголовному делу о незаконном производстве медицинских изделий вынесен Калужским районным судом. Об этом 23 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Юлия Иконникова.

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По ее словам, прокурорской проверкой были выявлены факты незаконного производства и сбыта обществом с ограниченной ответственностью «Лазерная Академия Наук» изделий медицинского назначения — трех аппаратов лазерного терапевтического многоканального типа «УЗОР-3КС», не прошедших государственную регистрацию в Российской Федерации в установленном порядке и не имеющих регистрационного удостоверения.

По материалам прокуратуры, следственным отделом по г. Калуге СУ СКР было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что три лазера были поставлены медицинским организациям за 1,8 млн рублей. В итоге, судом в отношении директора ООО «Лазерная академия наук» был вынесен обвинительный приговор. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 1 ст. 238.1 (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий) и п. «б» ч. 2 ст. 235.1 УК РФ (незаконное производство медицинских изделий) и приговорен к денежному штрафу в 250 000 рублей.

Напомним, в 2016 году на территории Калужской области зарегистрировано 12 785 преступлений небольшой и средней тяжести. От общего числа зарегистрированных на территории региона преступлений они составили около 80%. Раскрываемость преступлений небольшой тяжести в прошлом году составила 60,4%, а преступлений средней тяжести — 35,4%. Также было установлено 256 лиц, совершивших преступления в сфере экономики, в отношении 220 человек уголовные дела направлены в суд. В прошлом году выявлено 24 преступления, связанных с хищением или освоением бюджетных денежных средств.