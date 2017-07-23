Барнаул, 23 июля, 2017, 08:54 — ИА Регнум. В Алтайском крае начал работу передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Первыми услугами бригады медиков «с доставкой на дом» смогли воспользоваться жители отдаленного села Целинного района — Верх-Шубенки. Об этом сообщает краевой минздрав.

МинздравАлтайского края Передвижной ФАП в Алтайском крае начал работу

В селе проживают всего 50 человек, в основном пенсионеры. Ближайший медицинский пункт находится в соседней Марушке, а это в 20-ти километрах.

«В деревне создано домовое хозяйство, но это всего лишь помощь при экстренных ситуациях. Теперь же, с регулярностью не реже 2-х раз в месяц, в село будет приезжать мобильный фельдшерско-акушерский пункт», — отмечает минздрав.

Известно, что под мобильный ФАП переоборудован знакомый всем ПАЗ. Стоимость такого медицинского пункта превышает 5 млн рублей, 400 тыс. из которых — медицинское оборудование.

«Здесь можно пройти самый необходимый минимум обследований: измерить рост, вес, уровень сахара и холестерина, давление, сделать электрокардиограмму, пройти осмотр акушерки или врача акушера-гинеколога. Помимо этого, мобильный ФАП можно использовать для работы выездных врачебных бригад», — пояснила главный врач Целинной ЦРБ Галина Евсюкова.

Мобильный пункт полностью автономен. Бензиновый генератор обеспечивает передвижной ФАП электричеством и теплом. Это позволит проводить медицинские процедуры круглогодично. В планах министерства здравоохранения Алтайского края — дальше развивать это направление.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) власти Алтайского края выделили более 32 млн рублей. Этих денег хватит на строительство 9 новых ФАПов.

Офисы врачей общей практики появятся: в с. Думчево Залесовского района, в с. Бураново Калманского района, в с. Советский Путь Локтевского района, в с. Дубровино Романовского района, в с. Шульгин Лог Советского района, в с. Березовка Солонешенского района, в с. Первокаменка Третьяковского района, в с. Ключи Тюменцевского района, в с. Нижняя Гусиха Усть-Пристанского района.