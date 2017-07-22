Вашингтон, 18 июня, 2018, 12:26 — ИА Регнум. Потоковый сервис Netflix выкупил права у телеканала Fox на сериал «Люцифер», о чём с поклонниками тотчас же поделились звезды шоу Том Эллис и Лорен Джерман, об этом 18 июня сообщил портал Express.

Matthew Keys Netflix

Джерман и Эллис выложили соответствующие записи на своих страницах в Instagram. Они сообщили, что Netflix дал зелёный свет четвертому сезону шоу. Том Эллис написал, что он не может выразить словами, насколько он благодарен своим фанатам за оказанную поддержку. Со словами благодарности выступила и его партнёрша по сериалу.

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Напомним, о том, что Fox закрывает проект, стало окончательно известно в мае 2018 года. Том Эллис позже сообщил фанатам — появилась надежда на то, что шоу получит продолжение. Он выступил с этим заявлением на фестивале MCM Comic Con.