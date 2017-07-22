Красноярск, 22 июля, 2017, 20:25 — ИА Регнум. Легковой автомобиль совершил наезд на группу детей в Красноярском крае. Об этом сообщает в субботу, 22 июля, Главное управление МВД РФ по региону.

Траурные свечи

ДТП произошло в с. Березовское в Курагинском районе.

«В Курагинском районе сотрудники полиции задержали пьяного водителя, допустившего наезд на группу детей-пешеходов, — говорится в сообщении. — В результате аварии один ребенок погиб, еще двое пострадали».

Стражи порядка по «горячим следам» задержали подозреваемого в совершении данного ДТП.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.