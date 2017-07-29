Лос-Анджелес, США, 29 июля, 2017, 14:45 — ИА Регнум. У Голливуда случались не только триумфы; в его истории есть и черные даты. Одной из таких дат стал 1951 год — время, когда Голливуд сдался перед силой и напором своего супер-конкурента — телевидения. Голливуд находился в кризисе, который коснулся и крупнейших кинокомпаний. Ситуация складывалась так, что продолжать бороться с телевидением становилось невыгодно, а бесполезность этой затеи уже не вызывала иллюзий. О переломном годе в истории Фабрики грез пишет историк кино, постоянный автор ИА REGNUM Валерий Рокотов.

Плакат фильма «Камо грядеши?»

Начало дружбе положила чахнущая на тот момент «Коламбия», продавшая телевидению пакет фильмов и открывшая перед ним свои съемочные павильоны. Уже очень скоро ее примеру последовали и прочие студии. Оказалось, что большой экран и телевизор способны не только воевать, но и сотрудничать ко взаимной выгоде.

Одной из картин, которая показала, насколько такое сотрудничество может быть удачным (и заодно фактически спасшей от разорения знаменитую «Metro Goldwyn Meyer»), стала вышедшая в 1951 г. лента «Камо грядеши», поставленная по роману Генрика Сенкевича. Эпичное полотно рассказывало историю любви римского военачальника и девушки-христиански времен страшных гонений на христиан, устроенных императором Нероном. Постановка была сделана с размахом, огромными вложениями, масштабными декорациями, впечатляющими массовками. Кассовые сборы от этого фильма посрамили пессимистов, впрочем, в то, что риск будет оправдан, вообще мало кто верил.

Чем поразил зрителя этот фильм, выдвигавшийся на «Оскара» в 8 номинациях, читайте здесь: Как «чёртов ящик» сожрал «фабрику грёз»

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