Киев, 22 июля, 2017, 19:32 — ИА Регнум. Военно-морские учения Sea Breeze-2017, в которых принимали участие представители 16 стран, завершились на Украине. Об этом сообщается в субботу, 22 июля, на сайте Минобороны Украины.

Учения Sea Breeze

«В Одессе и в Николаевской области сегодня, 22 июля, проведены торжественные церемонии закрытия украинско-американских учений Sea Breeze-2017, продолжавшихся с 10 июля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в маневрах принимали участие почти 3,5 тыс. военнослужащих, около 30 кораблей, катеров и судов, 22 единицы авиационной техники, около 100 единиц автомобильной и бронетанковой техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, многонациональные военные учения Sea Breeze, организаторами которых являются Украина и США, проходят ежегодно с 1997 года.

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