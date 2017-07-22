Каракас, 22 июля, 2017, 19:30 — ИА Регнум. Венесуэльская оппозиция бросила вызов президенту, назначив свой Верховный Суд страны.

Суд

«Успех всеобщей суточной забастовки мотивировал оппозиционный блок «Круглый стол демократического единства» на знаковые действия, — отмечает корреспондент испанской La Razón, пожелавший скрыться за символами S.I. — По мнению депутата Национальной Ассамблеи (парламента Венесуэлы — прим ИА REGNUM )Фредди Гевары, забастовка показала, что оппозиция на правильном пути и после дня отдыха (в пятницу) может начать новый этап давления на правящий режим (в субботу)».

«Это будет финальная, очень важная и определяющая неделя нашей деятельности, — цитирует издание венесуэльского оппозиционера. — Мы вышли на финишную прямую, в конце которой — так называемые выборы в так называемую Конституционную Ассамблею (Учредительное собрание), которая, если будет создана, исковеркает Конституцию страны в угоду режиму».

По словам испанского издания, теперь в Венесуэле будут функционировать два параллельных высших судебных органа власти. Вновь назначенный, как считает газета, «тоже претендует на легитимность, поскольку создан при поддержке Национальной Ассамблеи, и все его решения будут поддерживаться ею». То, что наличие второго Верховного Суда Конституцией страны не предусмотрено, оппозицию, как, впрочем, и испанскую прессу, придерживающуюся прооппозиционной ориентации, не смущает.

«Верховный Суд номер один», то есть тот, что создан в соответствии с Основным Законом страны, немедленно отреагировал на образование «конкурента», заявив, что неконституционное назначение судей является уголовным преступлением, выражающимся в узурпации функций легитимного органа. Инициаторы этого процесса являются виновными в преступлениях против безопасности страны, а также измене государственным и национальным интересам».

Венесуэльская газета правительственной ориентации Ultimas noticias сообщает, что «президент Мадуро уже выступил с речью, успокаивающей народ, заявив, что выборы 30 июля пройдут, как запланировано», и подтверждает, что оппозиция действительно идет в последний и решительный бой, который начинает «маршем к площади перед зданием Верховного Суда, где и состоится мирный митинг с требованиями к законно назначенным судьям освободить места для назначенных «Круглым столом».

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