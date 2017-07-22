Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики Зенита в матче чемпионата России по футболу между командами Зенит (Санкт-Петербург) и Рубин (Казань)

Андрей Пронин ИА REGNUM Команды Рубина и Зенита (слева направо) перед игрой в матче чемпионата России по футболу между командами Зенит (Санкт-Петербург) и Рубин (Казань)

Санкт-Петербург, 22 июля, 2017, 19:26 — ИА Регнум. В конце первого тайма российский вингер Рифат Жемалетдинов открыл счет ударом в ближний угол после проникающего паса Максима Канунникова — 0:1.

На 52-й минуте аргентинский форвард Себастьян Дриусси сравнял счет после ассиста Александра Кокорина — 1:1.

На 90+2-й минуте Дриусси оформил дубль и принес «Зениту» победу — 2:1.

Статистика матча («Зенит"/"Рубин»)

Удары 8/5

Удары в створ 4/2

Владение 66%/34%

Фолы 13/14

На данный момент «Зенит» поднялся на 2-е место, набрав 6 очка. «Рубин» остался на 12-м месте без очков.

Составы на матч:

«Зенит»: Лунев, Кришито, Нету, Смольников, Иванович, Паредес, Кокорин, Шатов, Кузяев, Дриусси, Дзюба.

«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Набиуллин, Гранат, Камболов, Кудряшов, М’Вилла, Сонг, Оздоев, Канунников, Жемалетдинов.

Главный арбитр матча: Владимир Сельдяков.

Предупреждения: Набиуллин — 14, Карадениз — 73.

Голы: Жемалетдинов 45 — 0:1, Дриусси 52 — 1:1, Дриусси 90+2 — 2:1.