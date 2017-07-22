Париж, 22 июля, 2017, 18:13 — ИА Регнум. Национальный Фронт Марин Ле Пен начинает акцию перезагрузки, сообщает парижский корреспондент испанской El Pais Марк Бассетс.

ИА Красная Весна Сорванный агитационный плакат Марин Ле Пен. Франция

«Политическая организация планирует сменить имя, имидж и отказаться от идеи выхода страны из зоны евро, — свидетельствует журналист. — Французским крайне правым не удалось на волне популизма въехать верхом на белом коне в Елисейский дворец, хотя перспективы были, и все выглядело очень неплохо. А во время выборов в парламент ультранационалистов подкараулил полный провал, из которого теперь выбраться можно, только спрятав от истории свое неудавшееся прошлое. Неизменным останется только одно: руководить партией будет Марин Ле Пен, дочь основателя организации Жана-Мари Ле Пена».

По данным журналиста, «лидеры НФ (пока еще НФ) заперлись в пятницу в штаб-квартире партии в Нантере, пригороде Парижа на двухдневные дебаты, в результате которых организация должна обновиться. Это похоже на сеанс групповой психотерапии. Им предстоит выяснить, почему в год, когда ветры евроскептицизма, антиглобализма и антииммиграции дули сильнее чем когда-либо, им не удалось выветрить из голов избирателей веру в традиционные ценности и вознести таким образом популистов на вершину власти».

По мнению Бассетса, в Национальном Фронте «уже поняли, что против них сыграли их лозунги выхода из зоны евро и возврата к франку. Большинство французов, которые так же, как и Ле Пен, отрицательно относятся к нашествию пришельцев, в отказе от евро увидели их личные финансовые потери и потому на парламентских выборах от поддержки партии отошли. Макрон по сути выиграл на защите евро и отказе от возврата к франку».

Автор считает, что «сочетание «евро — франк» будет главным пунктом меняющейся программы НФ, а обо всем остальном мы узнаем в понедельник».

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