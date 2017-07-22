Москва, 22 июля, 2017, 17:40 — ИА Регнум. Российская Федерация должна остаться лидером синхронного или артистического плавания. Об этом агентству «Р-Спорт» заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко, комментируя информацию о переименовании данного вида спорта.

Rafael Brais Синхронное плавание

«Россия — законодатель этого вида, — сказал Мутко. — Артистическое или синхронное плавание — это неважно, это не самая главная проблема. Главное, чтобы мы были лидерами».

При этом вице-премьер РФ добавил, что в синхронном плавании много и артистизма, «поэтому вперед и с песнями!».

Напомним, 22 июля исполнительный директор FINA Корнел Маркулеску заявил, что Конгресс Международной федерации плавания (FINA) переименовал синхронное плавание в артистическое.

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