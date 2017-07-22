Киев, 22 июля, 2017, 16:58 — ИА Регнум. В Сумской области Украины пограничники задержали трех граждан России, которые пересекли границу вне пунктов пропуска. Об этом сообщается в субботу, 22 июля, на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Под арестом

«Сегодня ночью пограничный наряд Сумского отряда в 100 метрах от госграницы возле населенного пункта Рясное Краснопольского района Сумской области задержал трех нарушителей госграницы Украины, — говорится в сообщении. — Все трое мужчин оказались гражданами РФ, которые незаконно перешли украинско-российскую границу».

Отмечается, что среди задержанных двое мужчин 39 и 27 лет, а также 15-летний подросток. Задержанные молодые люди, перешедшие границу пешком, доставлены в пограничное подразделение.

«Всего с начала 2017 г. пограничниками Сумского отряда задержано 196 нарушителей государственной границы», — говорится в сообщении.