Москва, 22 июля, 2017, 16:35 — ИА Регнум. В Битцевском лесу в Москве обнаружили редкого сирийского дятла. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

מינוזיג Сирийский дятел

«Он (сирийский дятел) очень похож на привычного для нас большого пестрого дятла, но все же немного отличается, — говорится в сообщении. — Так, черный «ус» у него не соединяется с черным зашейком, подхвостье более бледное и меньше заходит на брюхо, а также есть пестрины на боках».

Специалисты считают, что появление сирийского дятла в регионе указывает на существенное расширение ареала его обитания на север. На необычную птицу обратили внимание лесники, работающие в Битцевском парке.

«Сирийских дятлов можно узнать по более высоким, мягким и не таким резким крикам, — говорится в сообщении. — Чаще всего они издают односложное «кик».

Отметим, что в отличие от большинства других дятлов, представители южного вида потребляют больше растительной пищи.