Калуга, 22 июля, 2017, 16:09 — ИА Регнум. Пятеро жителей калужского региона в возрасте от 27 до 48 лет обвиняются в мошенничестве в сфере кредитования. Об этом 22 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший прокурор отдела прокуратуры Калужской области по надзору за процессуальной деятельностью следственных органов Елена Керимова.

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По ее словам, обвиняемые изготовили подложные документы о месте работы и доходах одного из членов организованной группы. Используя преступные связи, злоумышленники произвели оценку несуществующего имущества заемщика, после чего предоставили документы в банк для подтверждения возможности выплаты кредита, который участники группы выплачивать не намеревались.

Введенные в заблуждение сотрудники кредитного учреждения одобрили кредит по представленным документам, после чего выдали деньги, которые обвиняемыми были похищены.

В результате совершенного преступления кредитному учреждению причинен ущерб в сумме около 1,2 млн рублей.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Ранее Калужский районный суд приговорил к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима 47-летнюю жительницу города Павловский Посад Московской области.

Летом 2016 года женщина предоставила для получения банковских кредитов ложные сведения. С помощью поддельных документов с ее фотографиями на другое лицо и других документов с ложными сведениями мошенница получила в трех филиалах коммерческих банков, расположенных на территории Калуги, потребительские кредиты на общую сумму 1 млн 236 тыс. рублей.

Напомним, сотрудники УМВД России по Калужской области в 2016 году выявили свыше 430 экономических преступлений. Каждое четвертое правонарушение было совершено в крупном и особо крупном размерах, а каждое третье — это преступление против собственности, основную часть которых составляли мошеннические действия.