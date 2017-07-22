Саратов, 22 июля, 2017, 16:06 — ИА Регнум. В Саратове произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Об этом, как передает НТВ, сообщил пресс-секретарь Главного управления МВД по Саратовской области Дмитрий Рассказов.

Авария

Авария произошла в субботу, 22 июля, на Крымской улице в Заводском районе. По последим данным, в результате инцидента пострадали и были госпитализированы 3 человека.

«Автомобиль Chevrolet, за рулем которого находилась 39-летняя женщина, врезался в автомобиль УАЗ скорой помощи, — говорит Рассказов. — От сильного удара скорая перевернулась набок».

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.