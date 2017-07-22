Луганск, 22 июля, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Четверо военнослужащих вооруженных сил Украины погибли и трое получили ранения из-за взрыва минометной мины с истекшим сроком хранения и неосторожного обращения с боеприпасами. Об этом сегодня, 22 июля, на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинская армия

Он отметил, что в подразделения ВСУ «по-прежнему продолжают нести небоевые потери в зоне проведения так называемой «АТО».

"Так, выявлено, что в ходе проведения боевого слаживания подразделений 58-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины вследствие использования боеприпасов с истекшим сроком хранения в канале ствола миномета взорвалась мина. В результате инцидента двое военнослужащих погибли и трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии», — рассказал Марочко.

«Кроме этого, вчера, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в связи с неосторожным обращением с боеприпасами погибли два офицера этой же бригады — заместитель командира роты и начальник штаба батальона», — добавил подполковник.

Читайте также: ЛНР: Три солдата ВСУ подорвались на своей гранате

Представитель оборонного ведомства Республики рассказал, что командование вооруженных сил Украины обвинило в случившемся заместителя командира бригады по работе с личным составом. Не выдержав давления командования, офицер написал рапорт об увольнении.

«В целом, морально-психологическое состояние военнослужащих и офицерского состава 58-й бригады вооруженных сил Украины характеризуется как крайне низкое. Вследствие отсутствия полного контроля командиров над подчиненным личным составом, в бригаде участились случаи употребления военнослужащими спиртных напитков и наркотических веществ», — отметил подполковник.

Читайте также: Военный Донбасс: небоевые потери в ВСУ скрываются от командования