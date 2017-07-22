Бразилиа, 22 июля, 2017, 15:09 — ИА Регнум. Бразильский судья Валлисней Де Соуза Оливейра, ведущий одно из дел экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы Да Силвы, отказал Народному министерству (Ministério Público do Brasil) в приостановке судебного разбирательства ради сбора доказательств виновности бывшего лидера Республики.

Archive.government.ru Лулу Да Силва

Как сообщает ведущее бразильское издание O Globo, заявители просили о паузе продолжительностью в 60 дней, за которую намеревались «найти недостающее» для подтверждения причастности бывшего президента к «международной торговле людьми, отмыванию денег, пассивной коррупции», также членстве в организованном преступном сообществе.

«Судья считает, что нет оснований затягивать процесс слушания дела, и выразил мнение, что необходимые доказательства могут быть найдены во время разбирательства в суде», — пишет корреспондент СМИ Андре Де Соуза.

Журналист отмечает, что, с одной стороны, это решение выгодно для Лулы, потому что свидетельствует о недостаточной доказательной базе, имеющейся в распоряжении стороны обвинения, а значит, увеличивает шансы Да Силвы на оправдательный вердикт. С другой стороны, увеличение времени на процесс тоже сыграло бы на руку бывшему президенту, который сохраняет возможность вновь претендовать на избрание главой государства: для Лулы достаточно дотянуть неподсудным до 15 августа 2018 года, когда заканчивается срок регистрации кандидатов в президенты.

Народное министерство Бразилии — орган, осуществляющий надзор за соблюдением законов в стране.

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