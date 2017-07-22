Лондон, 22 июля, 2017, 14:57 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть в ходе торгов 21 июля снизились почти на 3% на фоне ожидания инвесторов встречи министерского комитета ОПЕК+.

John Hill Добыча нефти

По данным торгов Лондонской интерконтинентальной биржи, фьючерсы на нефть марки североморская Brent поставкой в сентябре снизились на 2,86% — до $47,89 за баррель.

При этом ранее в ходе торгов фьючерсы Brent дешевели ещё сильнее — до $45,62 за баррель, но затем происходила коррекция.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки техасская лёгкая WTI снижались на 2,77% — до $45,62 за баррель.

Биржевые аналитики указывают, что снижение мировых цен на нефть происходит на фоне ожидания инвесторов министерской встречи по мониторингу соглашения ОПЕК по сокращению добычи (ОПЕК+), в которой примут участие и ряд не входящих в картель стран.

Встреча должна состоятся в Санкт-Петербурге 24 июля. Нефтяные трейдеры считают, что участникам встречи не удастся выработать меры по стабилизации нефтяного рынка в ближайшее время.