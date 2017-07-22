Калуга, 22 июля, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Неприятные запахи с крупной свиноводческой фермы в Бабынинском районе Калужской области исчезнут лишь к 2018 году. Такое обещание администрация предприятия дала после многочисленных жалоб от жителей прилегающих деревень. По-прежнему открытым остаётся вопрос загрязнения реки Росвянки. Однако ответственность за её нынешнее состояние фермеры брать отказываются. Об этом сообщает сюжет, подготовленный ГТРК «Калуга».

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Ещё недавно река Росвянка славилась отменной рыбалкой и бобрами. Вслед за щукой, карпом и лещом, животные покинули эти места. В случившемся местные жители винят свиноводческую ферму. По их мнению, одно из крупнейших фермерских хозяйств области убивает реку и отравляет воздух. В качестве доказательства жители деревни Муромцево показывают фотографии. На земле резиновые шланги, через которые, по словам селян, предприниматели в открытом поле избавляются от навоза. Впрочем, администрация фермы отпираться не стала. Сброс действительно ведётся, но на земле, которая находится в их частной собственности.

Одновременно, заливаемые навозом луга усиливают неприятный запах фекалий в округе. Избавиться от него рассчитывают лишь в 2018 году и только после внедрения новой технологии переработки.

Однако, в виновности фермеров не уверены представители Росприроднадзора.

«Мы будем проводить административное расследование, чтобы исключать другие источники загрязнения. Поэтому дать однозначный ответ, что ферма источник загрязнения водоёма, мы не можем», — заявил начальник территориального отдела Управления Росприроднадзора по Калужской области Василий Брындин.

За время существовании фермы с 2010 года это первое экологическое происшествие подобного масштаба, утверждают калужские тележурналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, гордость калужского Минсельхоза — крупнейший в регионе свиноводческий комплекс крестьянского фермерского хозяйства, расположенный в деревне Сосновка, сделал невыносимой жизнь жителей более пяти деревень Бабынинского района. Кроме того, сильно пострадала местная река Росвянка. Как жители указали в коллективном письме в Калужскую природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор, река превратилась в зловонное болото.

Смрад от свободно растекающейся навозной жижи заставляет селян даже летом держать окна и двери домов наглухо закрытыми. Они также жалуются на головные боли и тошноту. Свиными фекалиями насыщен и пруд в деревне Космачи. По словам жителей Бабынинского района, не за горами загрязнение навозом и главных водных артерий региона — рек Угры и Оки.

Между тем министр сельского хозяйства региона Леонид Громов в происходящем трагедии не видит.

«С точки зрения экологии здесь нет никаких нарушений. Комиссия авторитетная выезжала, все сделано в рамках наших СанПиНов. В целом понятно, что немножко есть запах, но и на шоколадной фабрике иногда не все любят запах шоколада», — резюмировал калужский министр.