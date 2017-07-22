Москва, 22 июля, 2017, 14:26 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации сообщило о подписании соглашения по порядку функционирования зоны деэскалации «Восточная Гута» в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Darwinek Карта-флаг Сирии

Сообщается, что соглашение по порядку функционирования зоны деэскалации «Восточная Гута» было подписано по результатам проведённых в Каире (Египет) переговоров представителей Министерства обороны Российской Федерации и так называемой умеренной сирийской оппозиции при посредничестве египетской стороны.

«Данными документами определены границы зоны деэскалации, места развёртывания и полномочия сил контроля деэскалации, а также маршруты доставки населению гуманитарной помощи и свободного прохода жителей», — сказано в сообщении Минобороны РФ.

Ожидается, что в ближайшее время в Восточную Гуту отправится первый гуманитарный конвой.

Напомним, Восточная Гута расположена к востоку от Дамаска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на международных переговорах в Астане (Казахстан) было достигнуто соглашение о создании зон деэскалации в Сирии.

Данные зоны планируется создать в Идлибе, севернее Хомса, в Восточной Гуте и на юге Арабской республики.

Кроме того, президенты Российской Федерации и США — Владимир Путин и Дональд Трамп договорились создать зоны деэскалации в районе Дераа, Эль-Кунейтры и Эс-Сувейды.