Калуга, 22 июля, 2017, 13:46 — ИА Регнум. 176 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2016 году не прошли диспансеризацию в медицинских организациях. Об этом 22 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Евгения Королева.

Анатолий Левитин. Мастера детского здоровья. 1955

По ее словам, должностными лицами медицинских организаций, ответственными за проведение диспансеризации, не соблюдается 5-дневный срок вручения несовершеннолетнему, а также его законному представителю направления на диспансеризацию. Между тем, согласно требованиям законодательства, в отношении детей-сирот должна ежегодно проводиться диспансеризация, то есть комплекс мероприятий в системе здравоохранения, проводимых с целью выявления и предупреждения развития у детей различных заболеваний.

Прокурорами также обнаружены факты неполноты заполнения медицинскими организациями списков детей, отсутствия календарных планов проведения диспансеризации, а также нарушения сроков их утверждения. Имеют место случаи нарушения сроков проведения диспансеризации, а также неполного проведения исследований в ходе диспансеризации.

По результатам прокурорских проверок выявлено 80 нарушений закона, внесено 25 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено семь должностных лиц.

Кроме того, в целях усиления контроля за деятельностью медицинских организаций прокуратурой области внесены представления министру здравоохранения Калужской области и руководителю Росздравнадзора по Калужской области.

Напомним, по состоянию на июнь 2017 года в Калужской области функционировало шесть организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В их числе: один дом ребенка, две школы-интерната, два детских дома, а также одна организация для детей-инвалидов, имеющих умственную отсталость. Численность детей, воспитывающихся в двух детских домах, на 1 июня 2017 года составила 114 человек.

Между тем в настоящее время в федеральных, государственных и частных медицинских учреждениях Калужской области работают свыше 4 тысяч врачей и 10 тысяч средних медработников. По данным областного Минздрава, высокотехнологичную медицинскую помощь в 2016 году получили 7 757 жителей региона, в том числе 730 детей. Бесплатную медицинскую помощь в регионе оказывают 78 медицинских организаций, в том числе 15 негосударственных. Общий коечный фонд составляет 6 663 круглосуточные койки, на которых в 2016 году была пролечена 181 тысяча пациентов, в дневных стационарах — 44 тысячи человек. Укомплектованность штатных должностей врачей составляет 90,5%, работников со средним медицинским образованием — 92,7%. По программе «Земский доктор» в Калужскую область прибыло 75 врачей, из них 16 трудоустроено в прошлом году. Вместе с тем, сохраняется потребность в квалифицированных терапевтах, педиатрах, анестезиологах-реаниматологах.