Донецк, 22 июля, 2017, 12:33 — ИА Регнум. Верховный суд ДНР признал «общественную» организацию «Безопасность и взаимодействие в Украине» украинского проекта «Стоп террор» экстремистской. Об этом ИА REGNUM 22 июля сообщили в Министерства госбезопасности ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский экстремист

«Коллегия судей Верховного суда ДНР, рассмотрев материалы дела, приняла решение о признании данной организации экстремистской и наложила запрет на ее деятельности на территории ДНР», — говорится в сообщении.

Причина такого решения заключается в том, что организация на своем интернет-портале осуществляет сбор и обработку данных о размещении и перемещении военных подразделений ДНР и иных сведений. Затем полученные данные ВСУ использует для осуществления террористической деятельности в отношении Донбасса. Собственно, для этих целей она и была создана.

Кроме того, коллегия судей Верховного Суда Донецкой Народной Республики рассмотрела представление и. о. Генерального прокурора Донецкой Народной Республики о признании экстремистскими некоторых информационных материалов и запрете их издания и распространения на территории Донецкой Народной Республики. Коллегия обязала принять меры к перемещению информационных материалов из открытых фондов и сведений о них из информационных систем библиотек, обеспечении отдельного хранения информационных материалов от основного фонда библиотек, в том числе ограничив доступ третьих лиц к информации, которую содержит данная литература.

На сегодняшний день в ДНР признаны экстремистскими уже десятки украинских националистических организаций, политических партий и религиозных течений. К ним относятся Организация Украинских Националистов («ОУН») (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Украинская повстанческая армия («УПА») (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Социал-национальная ассамблея (организация, деятельность которой запрещена в РФ), организация «Братство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Тризуб» им. С. Бандеры (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Белый Молот», «Патриоты Украины», Радикальная партия Олега Ляшко, «Автомайдан», «Аль-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие.

Часть экстремистских организаций маскируются под невинными названиями якобы демократических, патриотических объединений или прикрываются идеей борьбы с террором и коррупцией.