Калуга, 22 июля, 2017, 11:47 — ИА Регнум. Икону преподобномученицы великой княгини Елисаветы передал 21 июля монастырю Казанской Амвросиевской ставропигиальной женской пустыни в Шамордино Калужской области патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Пресс-служба Калужской епархии Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в соборе женского монастыря в Шамордино

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии, образ великой княгини Елисаветы выполнен из янтаря.

В соборе в честь Казанской иконы Божией Матери патриарх Кирилл совершил Божественную литургию. Владыка обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом. Насельницам пустыни были вручены сборники патриарших проповедей, всем участникам богослужения были розданы иконки Божией Матери «Казанская» с патриаршим благословением.

Предстоятеля Русской православной Церкви приветствовала настоятельница Казанской пустыни в Шамордино игумения Сергия (Щербакова), которая преподнесла патриарху Кириллу список Казанской иконы Божией Матери.

Патриарх Кирилл также посетил возрождаемый храм Пресвятой Троицы. Это первый храм обители, который первоначально был освящен в день ее открытия в октябре 1884 года в честь Казанской иконы Божией Матери. Здесь перед чудотворным образом возносил свои молитвы смиренный старец Амвросий. До 1889 года храм находился на месте ныне существующего Казанского собора. Во время закладки фундамента этого собора по благословению преподобного Амвросия старый храм перенесли на монастырское кладбище, и 5 июля 1890 года освятили во имя Пресвятой Троицы. После закрытия монастыря в советское время храм был разрушен. Восстановление храма началось 28 июля 2006 года, и сейчас ведутся отделочные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, патриарх Московский и всея Руси Кирилл 20 июля посетил Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь Калужской области. В главном храме монастыря — соборе в честь введения во храм Пресвятой Богородицы, где покоятся святые мощи Оптинских старцев, патриарх Кирилл совершил молитву у мощей преподобного Амвросия Оптинского.