Рим, 22 июля, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Венгрия посоветовала Италии, как решить проблему с мигрантами.

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«Италия должна закрыть порты, чтобы сдержать потоки беженцев из Средиземноморья», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, объяляя о том, что четыре лидера Вышеградской группы (Венгрия, Чехия, Словакия и Польша) написали письмо по этому поводу премьер-министру Италии Паоло Джентилони. По словам Орбана, который не исключает военный вариант, проблема с мигрантами должна быть решена в Ливии. Слова Орбана цитируют итальянские СМИ.

Информагентство ANSA передает ответ главы правительства Италии Паоло Джентилони: «От наших соседей, стран, которые разделяют европейский проект, мы имеем право требовать солидарности, мы не принимаем уроки или угрожающие слова. Мы просто говорим, что мы выполняем свой долг, и мы требуем, чтобы Европа также его выполняла, не давая нам сомнительные уроки».

Напомним, днем ранее министр иностранных дел Австрии потребовал от итальянского правительства прекратить переселение беженцев с сицилийского острова Лампедуза на материк, угрожая закрыть итало-австрийскую границу, если поток беженцев из Италии в Австрию будут увеличиваться.

Между тем международная организация по миграции сообщает следующие данные. С начала года в Европу морским путем прибыли 111,514 мигрантов и беженцев, в то время как 2360 погибли при попытке пересечь Средиземное море. Из вышеуказанного количества 85% беженцев прибыли в Италию.