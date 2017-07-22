Рим, 22 июля, 2017, 11:36 — ИА Регнум. Итальянская газета Il Corriere della Sera, в пятницу 21 июля, комментиуря высказывание главы МИДа Австрии пишет, что блокировка перевоза мигрантов из Лампедузы на материк, в соответствии с просьбой министра иностранных дел Австрии Kруза, превратит остров в «концентрационный лагерь, который вскоре взорвется из-за санитарно-гигиенических условий».

Luca Siragusa Остров Лампедуза

Издание считает, что политическая гонка в том, кто громче всех и скандальнее выскажется о о миграции и беженцах, больше не производит соответствующих предложений, как это было в прошлых тысячелетиях. Например, раньше отправляли рабов на галерах к Южным берегам Средиземного моря под ударами хлыстов. Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц со своими угрозами, как пишет газета, выглядит именно как архаичный деспот.

«Мы настаиваем, что будет остановлена переправка нелегальных иммигрантов из итальянских островов, таких как Лампедуза, на материк», — заявил Курц. «Он не только использовал в отношении дружественной страны глагол — требовать. Курц, на самом деле, попросил, чтобы остров 10,8 км в длину и 3,6 в ширину стал своеобразной тюрьмой», — подчеркивается в статье.

«Трудно объяснить некоторым нашим союзным партнерам, что мигранты и беженцы, прибывающие в Италию с моря, ступают на землю Европейского Союза, а не только итальянскую».

Издание считает, что слишком многие правительств и политические партии ищут не решения проблемы, а способы, чтобы попытаться привлечь внимание избирателей, которым надоело принимать чужаков, сбегающих от войны и голода. Правда, что если ненадежные лодки бедных беженцев будут продолжать спасать европейские суда, это может стимулировать новые высадки. Правда, что Италия часто позволяет бежать на север мигрантам и беженцам. Тем не менее, даже в отсутствии спасательных обязанностей: отчаянные мигранты знают, что рискуют своей жизнью, они не сдаются и плывут.

Corriere della Sera считает, что для решения проблем с миграцией необходимы методы, с которыми будут согласны все члены ЕС, а не просто «бахвальство в СМИ, как делают некоторые государства».