Жуковский, Московская область, 22 июля, 2017, 11:32 — ИА Регнум. Военно-промышленный комплекс Российской Федерации разрабатывает военные конвертопланы и военные тяжёлые беспилотные летательные аппараты. Об этом сегодня, 22 июля, заявил журналистам на авиасалоне МАКС-2017 главнокомандующий Воздушно-космических сил Российской Федерации генерал-полковник Виктор Бондарев.

U.S. Air Force Конвертоплан

Он рассказал, что беспилотные летательные аппараты будут встраиваться в единую систему управления ВКС России. Это позволит значительно сократить расходы на подготовку операторов беспилотников.

«Обучить летчика дороже, чем поставить на самолет хороший автопилот. В будущем оператор сможет управлять сразу десятью аппаратами, а не одним-двумя, как сейчас. А это экономия», — рассказал Бондарев.

Он также рассказал, что российский ВПК работает над созданием боевых конвертопланов. Бондарев напомнил, что конвертопланы сейчас есть только у ВВС США.

Однако на авиасалоне в Жуковском впервые показали экспериментальную версию отечественного конвертоплана.

Напомним, конвертоплан — это летательный аппарат с поворотными движетелями, которые на взлете и при посадке работают как подъемные, а в горизонтальном полете — как тянущие.