Рим, 22 июля, 2017, 09:27 — ИА Регнум. В Центральной Италии произошло землетрясение. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

Карл Жаслин. Базельское землетрясение. До 1904

Сообщается, что землетрясение произошло в районе города Аматриче, который сильно пострадал в результате мощного землетрясения 2016 года. Тогда жертвами подземных толчков стали 298 человек.

Сейчас, по данным Национального института геофизики и вулканологии, эпицентр землетрясения находился на глубине 14 километров.

Магнитуда подземных толчков оценивается в 4,2.

Жители ближайших населенных пунктов сообщили, что ощутили колебания земной поверхности. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.