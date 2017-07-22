Москва, 22 июля, 2017, 07:55 — ИА Регнум. При пожаре в многоквартирном доме на севере Москвы удалось спасти семерых человек. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Москве.

Moscow.mchs.ru Московские пожарные

Сообщается, что возгорание произошло в квартире восьмого этажа 12-этажного дома на Бескудниковском бульваре.

Пламя охватило два балкона, общая площадь пожара составила порядка 25 квадратных метров.

Около 50 человек самостоятельно покинули здание ещё до прибытия спасателей.

Когда пожарные прибыли на место, они спасли семерых человек, ещё находившихся в горящем доме. Затем они быстро справились с огнём.