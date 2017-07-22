Санкт-Петербург, 22 июля, 2017, 07:06 — ИА Регнум. Испанский информационно-аналитический портал El Econimista обнаружил три вероятных пути, которыми будут двигаться участники открывающегося в нынешний уикенд в Санкт-Петербурге саммита ОПЕК + Россия, но не рискует прогнозировать, какой именно будет выбран нефтедобывающими странами.

Artur1917 Добыча нефти

«Последнее соглашение, предусматривавшее сокращение ежедневной добычи нефти входящими в организацию странами и Россией на 2 миллиона баррелей не принесло того эффекта, на который инициаторы рассчитывали, — считают аналитики СМИ. — Однако не стоит думать, что такая мера себя исчерпала. Мир нефти настолько своеобразно устроен, что нельзя со стопроцентной гарантией утверждать, что сработает, а что нет».

Три варианта развития событий, найденные экспертами, выглядят следующим образом.

Первый. Еще уменьшить добычу, что приведет к сокращению накопленных резервов черного золота в мире и в итоге цена начнет расти. Идеальная по нынешним временам стоимость бочки — $ 60. Это в принципе возможно, но все зависит в первую очередь от России и Саудовской Аравии, которым ради общего блага придется сократить свою добычу еще на несколько сот тысяч баррелей в день.

Второй. В основном оставить все, как работает с января этого года. Сокращение на 1,8 млн бочек, достигнутое тогда, работает медленно, но все же должно когда-то привести к желанной цели. Правда, потребуется приструнить некоторых мелких добытчиков вроде Эквадора и объяснить Ливии и Нигерии, что льготный период, когда на них принятое решение не распространялось, кончился.

Третий. Ничего не трогать. Рано или поздно даже при неограниченной добыче Нигерией и Ливией к началу 2018 или, что более вероятно, к марту будущего года цены выйдут на нужный уровень.

«Соглашение будет оглашено (если, конечно, оно будет достигнуто) в понедельник», — резюмирует издание.

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