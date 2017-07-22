Доха, 22 июля, 2017, 05:36 — ИА Регнум. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани считает, что бойкот Дохи со стороны четырёх арабских государств является заранее спланированной кампанией. Об этом он заявил в видеообращении, которое транслировал телеканал Al Jazeera.

Kremlin.ru Тамим бен Хамад Аль Тани

По словам шейха, «бесславная и незаконная кампания против Катара была спланирована заранее», чтобы очернить страну в глазах мирового сообщества.

При этом, как считает Аль Тани, что «план провалился», поскольку Катар «всеми возможными способами» ведёт борьбу с терроризмом и «получил международное признание своих усилий в этом направлении «.

В то же время эмир подчеркнул, что кризис в регионе нанёс ущерб имиджу всех государств-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Он отметил, что готов к диалогу, но при «уважении суверенитета» страны.

Напомним, в начале июня Саудовская Аравия и её союзники Египет, Бахрейн, ОАЭ разорвали дипломатические отношения с Катаром. Представители этих стран обвиняют Доху в поддержке террористических группировок и сближении с Ираном, что противоречит интересам стран Персидского залива.

Четыре арабские страны передали Катару список своих требований, среди которых — разрыв дипломатических отношений с Ираном, закрытие международной телекомпании Al Jazeera, а также прекращение Катаром военного сотрудничества с членом НАТО Турцией и закрытие её военной базы на своей территории.

Катарская сторона отвергает обвинения в свой адрес и отказалась выполнять выдвинутые требования, заявив, что они направлены не на борьбу с терроризмом, а на ограничение суверенитета страны.

19 июля Саудовская Аравия и союзники смягчили свою позицию, заменив список из 13 требований шестью общими принципами, а также не стали обозначать конкретных сроков их выполнения.

20 июля эмир Катара подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с терроризмом, предусматривающий, в частности, создание национальных списков террористов и террористических организаций, а также введение законодательных норм о замораживании средств фигурантов этих списков и борьбе с финансированием терроризма.

Позднее госсекретарь США Рекс Тиллерсон дал положительную оценку усилиям Дохи, призвав арабские государства прекратить дальнейшую блокаду Катара.