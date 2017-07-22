Интерпол распространил список из 173 потенциальных террористов-смертников
Вашингтон, 22 июля, 2017, 04:59 — ИА Регнум. Как сообщается, документ был подготовлен американской разведкой на основе данных, полученных в ходе военных операций в Ираке и Сирии.
В список внесены боевики, которые могли проходить подготовку для создания самодельных взрывных устройств с целью совершения массовых убийств.
При этом приводятся их имена, фотографии, последние известные адреса проживания и даже адреса мечетей, которые они посещали.
Как отмечается, на данный момент точно неизвестно, находятся ли фигуранты списка на территории Европы. Указывается, что подготовленные боевики могут перемещаться из одной стороны в другую для участия в террористической деятельности.
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