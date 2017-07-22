Вашингтон, 22 июля, 2017, 04:59 — ИА Регнум. Как сообщается, документ был подготовлен американской разведкой на основе данных, полученных в ходе военных операций в Ираке и Сирии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

В список внесены боевики, которые могли проходить подготовку для создания самодельных взрывных устройств с целью совершения массовых убийств.

При этом приводятся их имена, фотографии, последние известные адреса проживания и даже адреса мечетей, которые они посещали.

Как отмечается, на данный момент точно неизвестно, находятся ли фигуранты списка на территории Европы. Указывается, что подготовленные боевики могут перемещаться из одной стороны в другую для участия в террористической деятельности.

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