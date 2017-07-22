Москва, 22 июля, 2017, 04:00 — ИА Регнум. На дорогах Москвы могут появиться камеры видеонаблюдения на участках трамвайных путей, где автомобилисты могут создавать препятствия для движения пассажирского транспорта. Об этом сообщил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов в интервью агентству «Москва».

Видеонаблюдение

По его словам, камеры планируется установить в тех местах, где есть обособленные трамвайные пути, выезд на которые для автомобилей запрещён.

«Обособленные пути — это та же самая выделенная полоса, созданная специально для трамвая, — пояснил Михайлов. — И если пути обособлены разметкой, как выделенная полоса, и это не поможет предотвратить помехи для трамвая от неправомерного выезда постороннего транспорта, то, конечно, в этих точках будут ставить камеры, фиксирующие выезд на полосу с последующими штрафами водителям».

Гендиректор «Мосгортранса» также рассказал, что к 2020 году все трамвайные и около 200 автобусных маршрутов планируется перевести на тактовое расписание. То есть транспорт будет следовать через разные промежутки времени.

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