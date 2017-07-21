Вашингтон, 22 июля, 2017, 02:51 — ИА Регнум. Глава Командования специальных операций США генерал Реймонд Томас признал отсутствие у Соединённых Штатов законных оснований для военного присутствия на территории Сирии, передаёт телеканал RT.

David B. Gleason Пентагон

«Недалёк тот день, когда русские скажут: «Почему вы всё ещё в Сирии, США?». Они уже были близки к этому», — заявил Томас, выступая на форуме по безопасности в Аспене.

При этом генерал полагает, что США вошли в Сирию «оправданно», так как основанием для пребывания американских военных в этой стране является проведение антитеррористической операции.

«Но если русские разыграют эту карту, то, когда мы захотим остаться, не сможем этого сделать», — констатировал Реймонд Томас.

Как сообщало ИА REGNUM, войска так называемой «антитеррористической коалиции"во главе с США действуют на территории Сирии с сентября 2014 года, осуществляя боевые действия без согласия руководства страны и соответствующего мандата ООН.

С сентября 2015 года военную операцию против террористов в Сирии также проводят ВКС России после официальной просьбы со стороны сирийского правительства.