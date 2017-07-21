Киев, 22 июля, 2017, 02:21 — ИА Регнум. Активистка движения Femen, попытавшаяся сорвать переговоры президентов Украины и Белоруссии Петра Порошенко и Александра Лукашенко в Киеве была доставлена на допрос в полицию, передают «Известия».

FEMEN Women's Movement Акция FEMEN

Как сообщили в киевской полиции, уголовного производства в отношении девушки на данный момент не открыто.

Как передавало ИА REGNUM, днём 21 июля церемонию подписания украинско-белорусских документов, на которой присутствовали Пётр Порошенко и Александр Лукашенко, попыталась сорвать полуголая чернокожая женщина.

Активистка выкрикивала лозунг «Жыве Беларусь!», который также был написан на её теле.

Охрана сработала чётко и прорваться к главам государств полуголой женщине не удалось. Вскоре женщину выволокли из зала.