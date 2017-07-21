Каир, 22 июля, 2017, 02:05 — ИА Регнум. Службы безопасности Египта ликвидированы несколько десятков боевиков в ходе серии рейдов на севере Синайского полуострова, передаёт агентство Reuters.

Ликвидация

Как сообщается, спецоперация проводилась в течение четырёх дней. В общей сложности были ликвидированы 30 особо опасных боевиков, ещё пятеро арестованы.

Подробностей о принадлежности боевиков к какой-либо группировке не приводится.

Напомним, Вооружённые силы Египта уже несколько лет ведут антитеррористическую операцию против боевиков против боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Синайском полуострове, однако до настоящего времени она не увенчалась успехом.

Исламисты регулярно проводят теракты как на территории полуострова, так и за его пределами.