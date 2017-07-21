Безопасность на выборах в Венесуэле обеспечат более 230 тысяч военных
Каракас, 22 июля, 2017, 01:06 — ИА Регнум. «Мы будем защищать венесуэльский народ и его право голоса. Наша задача — оберегать этот процесс и реагировать на всё, что может произойти», — заявил Лопес.
Он отметил, что на территории страны продолжают действовать вооружённые группы, выполняющие указания оппозиции.
«Мы сообщали о 269 военнослужащих, раненных твёрдыми предметами. Откуда этоисходит? От мирных и насильственных манифестаций, которые мировые СМИ не замечают», — подчеркнул министр.
Напомним, на 30 июля в Венесуэле назначены выборы в Конституционную ассамблею — орган, который будет исполнять функции учредительного собрания в противовес контролируемому оппозицией парламенту и сможет вносить изменения в конституцию страны.
16 июля в Венесуэле состоялся инициированный оппозицией «народный референдум» по вопросу отношения граждан страны к выборам в Конституционную ассамблею и инициированным презиентом Николасом Мадуро изменениям в конституцию.
Как было объявлено, в голосовании приняли участие более 7 млн человек (численность населения Венесуэлы — около 31 млн человек), из которых 98,4% сказали «нет» намерениям Николаса Мадуро.