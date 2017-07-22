Жуковский, Московская область, 22 июля, 2017, 09:54 — ИА Регнум. 21 июля в подмосковном Жуковском прошёл первый день массового посещения на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017. В отличие от первых трёх дней, во время которых проходили официальные мероприятия и работа специалистов, теперь авиасалон посещают все желающие.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пилотажная группа «Русь» на реактивных учебно-тренировочных самолётах Л-39

Дарья Антонова ИА REGNUM Пилотажная группа «Русь» на реактивных учебно-тренировочных самолётах Л-39

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-34 на авиакосмическом салоне МАКС-2017

Дарья Антонова ИА REGNUM Пилотажная группа «Первый полет»

Дарья Антонова ИА REGNUM Выступление пилотажной группы «Русские витязи»

Дарья Антонова ИА REGNUM Пилотажная группа «Первый полет»

В связи с этим богаче и лётная программа — выступили 8 пилотажных групп, были продемонстрированы самые разные боевые и гражданские самолёты и вертолёты. ИА REGNUM подготовило фоторепортаж с этого события.

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