Санкт-Петербург, 21 июля, 2017, 23:48 — ИА Регнум. В комитет по социальной политике Санкт-Петербурга поступило 82 заявления от лиц, претендовавших на различные пособия в связи с терактом в Петербургском метрополитене 3 апреля 2017 года. Но право на выплаты получили только 67 человек — те, кому установлена степень тяжести вреда здоровью. 15-ти пострадавшим отказано в выплате единовременного пособия и материальной помощи.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Платформа станции «Технологический университет», на которую 3 апреля прибыл подорванный поезд

Как сообщила 21 июля пресс-служба комитета, двое пострадавших обратились в бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения повторной экспертизы. По ее результатам одному пострадавшему степень тяжести вреда здоровью с легкой степени была изменена на средней тяжести, по другой пострадавшей — решение не изменено, экспертиза повреждений здоровья не установила.

Всего же в комитет по соцполитике поступило 92 судебно-медицинских заключения, в соответствии с которыми установлены: тяжкий вред здоровью — 10 пострадавшим; вред здоровью средней степени тяжести — 26 пострадавшим; вред здоровью легкой степени — 31 пострадавшему; повреждения без вреда здоровью — 12 пострадавшим; повреждений не установлено — 13 пострадавшим.

По данным МЧС России, в результате террористического акта в Петербургском метрополитене пострадало 103 человека, погибло 16 человек, в том числе террорист-смертник.

В больницах Петербурга на 20 июля оставалось трое пострадавших при теракте — все в удовлетворительном состоянии.

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Родственники погибших при теракте, за исключением семьи террориста, получили в общей сложности более 4 млн рублей за каждого погибшего: по 1 млн рублей от правительства РФ и правительства Санкт-Петербурга, и по 2,025 млн рублей — от Петербургского метрополитена. Дополнительно власти выплатили по 18 тыс. рублей на погребение каждого погибшего.

Пострадавшие, в зависимости от тяжести причиненного вреда здоровью, также получили значительные выплаты от властей и метрополитена. Кроме того, подземкой было компенсировано утраченное в результате теракта имущество пассажиров.

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Напомним, теракт произошел 3 апреля 2017 года в тоннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва, устроенного террористом-смертником, погибли и умерли 15 пассажиров. Погиб и террорист. По версии следствия, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов, приведший в действие бомбу в тоннеле, до этого принес сумку с взрывным устройством на станцию «Площадь Восстания». Вторую бомбу удалось вовремя обезвредить. По делу о взрыве задержано более десяти выходцев из Средней Азии. Они содержатся под стражей в Москве. Следствие продолжается.