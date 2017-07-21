Мехико, 21 июля, 2017, 23:13 — ИА Регнум. В июне в Мексике статистика убийств достигла 20-летнего максимума, 21 июля сообщает Associated Press.

Сомбреро

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Согласно статистике Департамента внутренних дел Мексики, в июне было совершено 2 тыс. 234 убийства.

Напомним, в текущем году правоохранительные органы фиксируют всплеск насилия в стране. Ранее самым кровавым месяцем в Мексике за последние 20 лет стал май текущего года, убили 2 тыс. 186 человек.

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В течение первых пяти месяцев 2017 года количество убийств по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилось на 30%.