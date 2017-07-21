Вашингтон, 21 июля, 2017, 22:47 — ИА Регнум. На пост пресс-секретаря Белого дома официально назначена Сара Хакаби-Сандерс, бывший заместитель ушедшего в отставку Шона Спайсера, заявил журналистам 21 июля на брифинге Энтони Скарамуччи, новый директор Белого дома по коммуникациям.

Белый дом

«Прежде всего, я хочу официально объявить, что Сара Хакаби-Сандерс станет пресс-секретарем и чуть позже вы сможете поздравить ее», — сообщил Энтони Скарамуччи представителям СМИ.

При этом Скарамуччи опроверг сообщения ряда американских СМИ о том, что между ним и руководителем аппарата Белого дома Райнсом Прибэсом сложились враждебные отношения. По словам Скарамуччи, они с Прибэсом почти «как братья», но разногласия между ними бывают.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной ухода Спайсера американские СМИ называют его категорическое несогласие с решением президента Трампа назначить на должность директора Белого дома по коммуникациям финансиста Энтони Скарамуччи.