Мадрид, 21 июля, 2017, 22:07 — ИА Регнум. Пленум Уголовной палаты Верховного Суда Испании отменил решение судьи Элоя Веласко возбудить дело против главы Сирии Башара Асада «за преступления против народа и терроризм», потому что пришел к выводу, что сирийский правитель не находится под испанской юрисдикцией, сообщает каталонское издание La Vanguardia.

Ветряные мельницы

«Дело было открыто послед того, как одна испанка подала в магистрат №6 суда королевства жалобу на сирийского руководителя, заявив, что «режим Дамаска погубил её брата», — отмечает издание. — Испанец, утверждает она, был незаконно задержан в Сирии в ходе погашения службой безопасности ближневосточного государства бунтов так называемой «арабской весны» в 2013 году. Женщина также сообщила, что её брата пытали на допросах и он умер вследствие этих истязаний».

В качестве доказательств зверств сирийских спецслужб один из знакомых брата женщины, некто Сесар «привез 50 тысяч фотографий событий «арабской весны», 6000 из которых содержат изображения людей, убитых и замученных приспешниками дамасского режима».

«Судья Веласко, возбуждавший дело, ныне находится на заслуженном отдыхе, а сменивший его судья Мануэль Гарсия Кастельон считает фотографии и слова истицы о том, что её «брат был замучен и казнен» недостаточными для расследования», — резюмирует издание.