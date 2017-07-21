Москва, 21 июля, 2017, 21:30 — ИА Регнум. 21 июля на стадионе «ВТБ-Арена» был разыгран матч 2-го тура РФПЛ 2017/18 между командами «ЦСКА» и «Локомотив». Матч завершился со счетом 1:3 в пользу гостей.

Fclm.ru Игроки «Локомотива»

НА 23-й минуте перуанский оттянутый форвард Джефферсон Фарфан открыл счет ударом головы после подачи с углового Мануэля Фернандеша — 0:1.

Через 19 минут бразильский форвард Витиньо сравнял счет, забив шикарным ударом с 30-ти метров — 1:1.

На 66-й минуте матча форвард Ари забил мяч в пустые ворота после ошибки Виктора Васина — 1:2.

Через 8 минут опорный полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов забил третий мяч «железнодорожников», добив мяч в ворота после неудачного сейва Игоря Акинфеева — 1:3. Ассист засчитан на Алексея Миранчука — 1:3.

Статистика матча («ЦСКА"/"Локомотив»)

Удары 19/9

Удары в створ 9/4

Владение 53%/47%

Фолы 5/18

На данный момент «ЦСКА» занимает вторую строчку с 3-мя очками. «Локомотив» поднялся на первое место, набрав 6 очков.

Составы на матч:

«ЦСКА»: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Вернблум, Дзагоев, Щенников, Натхо, Головин, Витиньо.

«Локомотив»: Гильерме, Пейчинович, Кверквеля, Баринов, Фернандеш, Фарфан, Лысов, Ари, Тарасов, Миранчук.

Главный арбитр матча: Сергей Карасев.

Предупреждения: Кверквеля — 47, Тарасов — 54, Фарфан — 59, Головин — 82, Денисов — 85, Васин — 90+5, Миранчук — 90+5.

Голы: Фарфан 23 — 0:1, Витиньо 42 — 1:1, Ари 66 — 1:2, Тарасов 74 — 1:3.