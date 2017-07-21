Взрыв прогремел в центре Лондона
Лондон, 21 июля, 2017, 21:04 — ИА Регнум. В центре столицы Великобритании прогремел взрыв. Об этом сегодня, 21 июля, сообщают местные СМИ.
Марина Захарова ИА REGNUM
Лондонская полиция
Сообщается, что взрыв прогремел в центре Лондона на Рассел-сквер. По предварительным данным, правоохранительные органы произвели контролируемый подрыв подозрительного предмета.
О жертвах или пострадавших не сообщается.
Также стало известно, что лондонская полиция эвакуировала Британский музей, который расположен рядом с местом происшествия.
Другие подробности пока не приводятся.