Россия выберет лучшую «Точку на карте» мира
Углич, Ярославская область, 22 июля, 2017, 14:59 — ИА Регнум. 21 июля, конкурс «Точка на карте. Память места», который проводится в рамках фестиваля «Фотопарад в Угличе», подошел к концу. Жюри объявило список работ, вошедших в шорт-лист.
В конкурсе приняли участие фотографы из России, Беларуси, Украины, Германии, Австралии, Франции, Канады и других стран. В этом году на участие в «Точке на карте» было подано более 1900 заявок, из которых 1650 — одиночные снимки, остальные — фотопроекты. По словам организаторов, наибольшей популярностью у участников пользовались номинации «Тревел» и «Портрет».
ИА REGNUM публикует шорт-лист конкурса «Точка на карте. Память места».
Документальный проект:
- Федор Телков «Из проекта The blood of heroes/Алания. Завет», Екатеринбург;
- Олег Пономарев «Мари», Санкт-Петербург;
- Татьяна Ткачева «Малостовка», Минск;
- Андрей Шапран «Морские охотники на Восточном побережье Чукотки», Новосибирск.
Арт-проект:
- Елизавета Дремова «Вырезанная колея», Новосибирск
- Светлана Тарасова «Родное», Калуга
- Марина Круглякова «Судьбы в строчке», Москва
- Виктор Молодцов «Кладбище домашних животных», Москва
- Варвара Кузьмина «Мы сидели тут и принадлежали друг другу», Владимир
Тревел:
- Константин Чалабов «Рыбаки вытягивают рыбу из озера Ильмень», Великий Новгород
- Алексей Мальгавко «Снег идет, как и сто лет назад», Тара
- Иван Белозеров «Озеро лотосов возле Артемовской ГРЭС», Владивосток
- Эдуард Кутыгин «Малахитовая шкатулка», Щадринск
- Мария Шустова «Городок», Раменское
Портрет:
- Юлия Кононенко «Брат и сестра Морозовы», Барнаул
- Наталья Есина «Игра», Пермь
- Юлия Кононенко «Один», Барнаул
- Ксения Иванова «Геннадий — водитель автолавки в Опочецком районе Псковской области», Санкт-Петербург
- Сергей Буторин «Весельчак из Истобенска», Кирово-Чепецк
Дронофотография:
- Юрий Смитюк «Успеть до грозы», Владивосток
- Александр Кряжев «Шерегеш, горнолыжная трасса на горе Зеленая», Новосибирск
- Александр Любарский «На Угличском водохранилище», Москва
- Юрий Смитюк «Башня Саурона», Владивосток
- Сергей Михеев «Вятка», Москва
«Это Кавказ»:
- Евгений Курсков «Тропы», Санкт-Петербург
- Владислав Багно «Соседи», Троицк
- Егор Лазуренко «На высоте 3800», Сатка
Работы, вошедшие в шорт-лист, и снимки, отобранные куратором конкурса, Екатериной Новиковой, будут представлены на выставке в рамках XI Международного фестиваля «Фотопарад в Угличе». Открытие выставки состоится 2 августа в Угличском кремле — на главной аллее и в здании бывшей Городской Думы Углича. 6 августа на торжественной церемонии закрытия фестиваля состоится награждение победителей конкурса.