Углич, Ярославская область, 22 июля, 2017, 14:59 — ИА Регнум. 21 июля, конкурс «Точка на карте. Память места», который проводится в рамках фестиваля «Фотопарад в Угличе», подошел к концу. Жюри объявило список работ, вошедших в шорт-лист.

«Фотопарад в Угличе» Работа Татьяны Ткачёвой. «Малостовка», Минск. Документальная фотография

В конкурсе приняли участие фотографы из России, Беларуси, Украины, Германии, Австралии, Франции, Канады и других стран. В этом году на участие в «Точке на карте» было подано более 1900 заявок, из которых 1650 — одиночные снимки, остальные — фотопроекты. По словам организаторов, наибольшей популярностью у участников пользовались номинации «Тревел» и «Портрет».

ИА REGNUM публикует шорт-лист конкурса «Точка на карте. Память места».

Документальный проект:

Федор Телков «Из проекта The blood of heroes/Алания. Завет», Екатеринбург;

Олег Пономарев «Мари», Санкт-Петербург;

Татьяна Ткачева «Малостовка», Минск;

Андрей Шапран «Морские охотники на Восточном побережье Чукотки», Новосибирск.

Арт-проект:

Елизавета Дремова «Вырезанная колея», Новосибирск

Светлана Тарасова «Родное», Калуга

Марина Круглякова «Судьбы в строчке», Москва

Виктор Молодцов «Кладбище домашних животных», Москва

Варвара Кузьмина «Мы сидели тут и принадлежали друг другу», Владимир

Тревел:

Константин Чалабов «Рыбаки вытягивают рыбу из озера Ильмень», Великий Новгород

Алексей Мальгавко «Снег идет, как и сто лет назад», Тара

Иван Белозеров «Озеро лотосов возле Артемовской ГРЭС», Владивосток

Эдуард Кутыгин «Малахитовая шкатулка», Щадринск

Мария Шустова «Городок», Раменское

Портрет:

Юлия Кононенко «Брат и сестра Морозовы», Барнаул

Наталья Есина «Игра», Пермь

Юлия Кононенко «Один», Барнаул

Ксения Иванова «Геннадий — водитель автолавки в Опочецком районе Псковской области», Санкт-Петербург

Сергей Буторин «Весельчак из Истобенска», Кирово-Чепецк

Дронофотография:

Юрий Смитюк «Успеть до грозы», Владивосток

Александр Кряжев «Шерегеш, горнолыжная трасса на горе Зеленая», Новосибирск

Александр Любарский «На Угличском водохранилище», Москва

Юрий Смитюк «Башня Саурона», Владивосток

Сергей Михеев «Вятка», Москва

«Это Кавказ»:

Евгений Курсков «Тропы», Санкт-Петербург

Владислав Багно «Соседи», Троицк

Егор Лазуренко «На высоте 3800», Сатка

Работы, вошедшие в шорт-лист, и снимки, отобранные куратором конкурса, Екатериной Новиковой, будут представлены на выставке в рамках XI Международного фестиваля «Фотопарад в Угличе». Открытие выставки состоится 2 августа в Угличском кремле — на главной аллее и в здании бывшей Городской Думы Углича. 6 августа на торжественной церемонии закрытия фестиваля состоится награждение победителей конкурса.