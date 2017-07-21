Обнинск, Калужская область, 21 июля, 2017, 20:33 — ИА Регнум. Так, в калужском городе Обнинске уже много лет располагается головной офис компании «Хантсман-НМГ», которая якобы непосредственно принадлежит семейству Ханстман. По информации СМИ, международная химическая корпорация Huntsman Corporation, основателем которой является отец Джона Хантсмана — Джон Хантсман-старший, управляет шестью предприятиями на территории России. В настоящее время, Джон Хантсман-старший занимает пост председателя правления компании «Хантсман-НМГ» в Калужской областия, а президентом компании является Питер Хантсман — родной брат предполагаемого американского посла в РФ.

Polymer-t.ru Склады компании «Хантсман-НМГ» в Обнинске

Компания «Хантсман-НМГ» является российским производственным подразделением Huntsman Polyurethanes (Хантсман Полиуретаны) международного химического концерна Huntsman. Компания располагает производственным и логистическим комплексом, расположенным в Обнинске, а также сетью региональных подразделений в Москве, Санкт-Петербурге, Тольятти, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Челябинске.

С 1992 года компания «Хантсман-НМГ» специализируется в области разработки, производства и дистрибуции готовых к применению полимерных композиций и материалов, которые используются в строительстве, в обувной промышленности, пищевой индустрии, горнорудной и нефтегазовой отраслях, а также в энергетике, транспорте, машиностроении и в сельском хозяйстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 56-летний Джон Хантсман имеет опыт работы в дипмиссии: в 1992—1993 годах он занимал должность посла США в Сингапуре, а в 2009—2011 годах — посла в Китае. Хантсман выступал с критикой политики «перезагрузки» в отношениях Москвы и Вашингтона, но в то же время высказывался о необходимости взаимодействия России и США в сфере контроля над вооружениями, отмечая, что отношения двух государств следует рассматривать «более объективно».