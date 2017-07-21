Кишинёв, 21 июля, 2017, 20:15 — ИА Регнум. ЕС серьезно обеспокоен принятием парламентом Молдавии проекта перехода к смешанной системе выборов вопреки рекомендациям Венецианской комиссии и внешних партнеров. Об этом говорится в распространенном 21 июля совместном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Йоханнеса Хана, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иоганн Петер Газенклевер. Первый день в школе. 1952

Могерини и Хан отметили, что принятое в Кишиневе решение «идет вразрез с рекомендациями Венецианской комиссии и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ)». Они отметили, что выбор избирательной системы — суверенное право государства, но «в ЕС строго убеждены, что любое ее изменение должно укреплять демократию и основываться на широком консенсусе политических сил», чего в случае Молдавии не было.

В заявлении говорится, что ЕС продолжит внимательно следить за развитием событий вокруг избирательной реформы в Молдавии, в том числе в контексте выделения Кишиневу финансовой помощи, которая была обусловлена соблюдением демократических механизмов, включая многопартийность и верховенство закона.

Лидер крупнейшей и наиболее влиятельной в ЕС Европейской народной партии Джозеф Доль также критически оценил решение молдавских властей изменить систему выборов вопреки позиции Венецианской комиссии и не исключил возможности приостановления финансирования Молдавии и даже переоценки Соглашения об ассоциации Молдавии с ЕС.

По его словам, парламент Молдавии «выбрал авторитаризм, коррупцию и хаос, а не демократию, транспарентность и верховенство закона». «Это позор!» — заявил он, отметив, что это решение Демпартии и Партии социалистов Молдавии направлено на укрепление авторитарной власти лидера демократов Владимира Плахотнюка.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Молдавии 20 июля проголосовал во втором, окончательном чтении за введение смешанной избирательной системы, предложенной социалистами и демократами. Проект поддержали 74 депутата — демократы и социалисты (за исключением депутата из Гагаузии Федора Гагауза), а также лояльная властям группа «народных европейцев». Заседание парламента проходило на фоне массовых протестов оппозиции против избирательной реформы, а представители парламентской оппозиции покинули зал заседаний в знак протеста. Спустя пару часов президент Додон подписал закон, заявив, что «открывается новая страница в современной истории Молдавии».

Поддержанное Игорем Додоном и социалистами изменение избирательной системы, напомним, выгодно правящей Демпартии Молдавии и ее лидеру Владимиру Плахотнюку, проводящему жесткий антироссийский курс. По мнению подавляющего большинства молдавских экспертов, главная цель реформы — сохранение Демпартии и Плахотнюка у власти после парламентских выборов 2018 года. Венецианская комиссия, куда Кишинев обратился за экспертизой, рекомендовала властям отказаться от проведения реформы. Однако авторы реформы заявили, что все равно примут проект.